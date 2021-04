St Helier Jersey / Channel Islands -

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH EINE NACHHALTIGE EUR 350 MILLIONEN HYBRIDANLEIHE

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27. April 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass sie erstmalig eine nachhaltige Hybridanleihe im Emissionsvolumen von EUR 350 Millionen im Rahmen ihres EMTN Programms (die "Teilschuldverschreibungen") gepriced hat.



Die Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit einem Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten Spektrum von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgebern platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Teilschuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 3,625% bis zum ersten Reset-Date ausgestattet und der Emissionspreis der Teilschuldverschreibungen beträgt 98,197%. Die Teilschuldverschreibungen sind zum ersten Mal am 4. August 2026 kündbar. Das Ausgabedatum wird voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2021 sein.

Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich solchen im Wohnimmobiliensektor, wie im Green Financing Framework von Atrium definiert, verwendet werden. Sustainalytics hat eine Second Party Opinion zu Atriums Green Financing Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt.

Nach der Emission wird der Netto-LTV der Gesellschaft 27% betragen, wobei das langfristige Ziel unverändert bei 40% bleibt.



Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse beantragen.