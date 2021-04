SoftwareONE veröffentlicht die Traktanden ihrer ordentlichen Generalversammlung 2021

Stans, Schweiz I 27. April 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute die Traktanden sowie die Vorschläge des Verwaltungsrats für die anstehende ordentliche Generalversammlung veröffentlicht. Diese wird am 20. Mai 2021 in Abwesenheit der Aktionäre stattfinden.

An der anstehenden Generalversammlung (GV) von SoftwareONE wird der Verwaltungsrat unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.30 pro Aktie aus Nicht-Schweizerischen Kapitaleinlagereserven vorschlagen. Der Vorschlag des Verwaltungsrats widerspiegelt die solide Kapitalbasis, die kräftige Cash Generierung, sowie SoftwareONE's Vertrauen in die Stärken ihres Geschäftsmodells.

Der Präsident des Verwaltunsrats sowie die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stehen für die Amtszeit von einem Jahr zur Wiederwahl. Wie bereits früher in diesem Jahr angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Isabelle Romy, einer ausgewiesenen Expertin in den Bereichen Governance, Recht und Compliance, sowie Adam Warby, ehemaliger CEO von Avanade mit ausgeprägter Erfahrung in der Technologiedienstleistungsbranche, als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vor. Beabsichtigt ist, dass Isabelle Romy im Audit Committee und Adam Warby im Nomination and Compensation Committee Einsitz nehmen.

Die Einladung sowie die vollständigen Traktanden für die ordentliche GV 2021 stehen auf der SoftwareONE Website hier bereit.

Wichtige Information

Gemäss Artikel 27 der Verordnung 3 des Schweizer Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), können Aktionäre von SoftwareONE ihre Rechte im Rahmen der GV am 20. Mai 2021 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die persönliche Teilnahme ist nicht erlaubt.