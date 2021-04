Adval Tech ist gut gerüstet für anhaltende Corona-Krise und Umwälzungen in der Automobilindustrie

Mit gezielten Massnahmen ist es der Adval Tech Gruppe 2020 gelungen, auch unter den sehr schwierigen Vorzeichen ein positives Jahresergebnis zu erzielen und die Liquidität jederzeit sicherzustellen. Sämtliche neu gewonnenen Projekte hat Adval Tech in der nötigen Qualität, in der vereinbarten Zeit und innerhalb der kalkulierten Kosten abgewickelt. Daneben hat die Gruppe auch neue Aufträge aus der Automobilindustrie gewonnen und gleichzeitig das Technologiegeschäft (Verkauf von Schnelllaufpressen) sowie das Komponentengeschäft für verwandte Anwendungen in der Konsumgüterindustrie und in der Medizintechnik vorangetrieben.

Gesamtleistung1)

Die Adval Tech Gruppe erzielte 2020 eine Gesamtleistung1) von 140,8 Mio. CHF (Vorjahr: 178,9 Mio. CHF, -21,3%). Währungsbereinigt lag die Gesamtleistung1) für das Jahr 2020 rund 17% unter dem entsprechenden Vorjahreswert.

Den Umsatzrückgang aus dem Verkauf von Komponenten aus der Automobilindustrie konnte Adval Tech zum Teil mit Neuaufträgen aus dem Technologiegeschäft der Adval Tech (Switzerland) AG kompensieren. Erfreulich war auch die Umsatzentwicklung der Adval Tech (Grenchen) AG, die Komponenten für die Medizintechnik und für den Konsumgüterbereich herstellt, sowie der ebenfalls für die Konsumgüterindustrie tätigen Adval Tech (Malaysia) Sdn. Bhd.