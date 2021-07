Die strategische Neuausrichtung des Unternehmens wirkt sich auch auf die Führungsorganisation aus. So wird es in Zukunft zwei Vertriebsressorts im Vorstand geben. Dr. Jürgen Kroneberg übernimmt das Vertriebsressort mit der Zuständigkeit für Deutschland und Benelux. Dr. Klaus Bussfeld leitet das Vertriebsressort mit der Zuständigkeit für andere europäische Länder und Übersee. Der Aufsichtsrat der RWE Energie AG hat der neuen Geschäftsverteilung im Vorstand mit Wirkung zum 1. Oktober 1999 zugestimmt.

Die RWE Energie will sich als einer der führenden Energiedienstleister in Europa etablieren. Manfred Remmel, Vorstandsvorsitzender des Essener Unternehmens: "Wir sind Marktführer in Deutschland und wollen unsere Position auch im zusammenwachsenden Energiemarkt Europas weiter ausbauen. Dabei setzen wir konsequent auf Kundenorientierung."

RWE Energie auf dem Weg zu einem der führenden Energiedienstleister in Europa

