Technical Trading: 100%-Chance mit Kaffee-Long

Gestern brach der Kaffeepreis auf ein neues 3-Jahres-Hoch aus, und generierte damit ein Kaufsignal. Besonders ist hierbei die fundamentale Situation, da wir ein sogenanntes La Nina Jahr haben, und durch dieses Wetterphänomen nun auch Dürreschäden bei der Ernte aufzutreten scheinen. Diese Meldungen treiben den Preis aktuell weiter gen Norden und eröffnen enormes Potenzial. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: