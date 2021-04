Nach den Tiefständen aus dem Frühjahr 2020 um 1,0505 CHF hat sich der Euro mittlerweile wieder deutlich erholt und konnte sogar in den markanten Widerstandsbereich von knapp unter 1,1184 CHF zulegen. Seit Anfang März dieses Jahres konsolidiert der Wert jedoch abwärts, fand aber am EMA 200 um 1,10 CHF einen tragfähigen Boden vor und konnte in dieser Woche wieder in seine obere Abwärtstrendkanalbegrenzung zulegen. Dabei präsentiert sich das Kursgeschehen seitdem als bullische Flagge und hält weiteres Aufwärtspotenzial bereit. Zu einem nachhaltigen Signal ist es bislang aber nicht gekommen, allerdings zeichnet sich derzeit wieder ein Ausbruchsversuch ab.

Vielleicht klappt‘s diesmal...

Ohne einen eindeutigen Anstieg über den vorherrschenden Abwärtstrend bleibt das Paar EUR/CHF weiterhin neutral zu bewerten. Erst ein Anstieg mindestens über 1,11 CHF dürfte den Stein ins Rollen bringen und zu Gewinnen zunächst an die aktuellen Jahreshochs von 1,1151 CHF erlauben zu vollziehen. Endgültiges Ziel nach Auflösung der Flagge stellt der markante Widerstandsbereich der letzten Jahre um 1,1184 CHF für das Paar dar. Um hiervon möglichst gewinnbringend profitieren zu können, könnte im Anschluss das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP9SQ9 zum Einsatz kommen. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen als neutral zu bewerten, größere Verkaufssignale sind erst unterhalb des EMA 200 zu erwarten und dürften Abschläge auf 1,0915 CHF bereithalten.