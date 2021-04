FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem zähen Wochenstart dürfte dem Dax wohl auch am Dienstag zunächst der Schwung fehlen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Start ein Plus von 0,08 Prozent auf 15 309 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,1 Prozent höher erwartet.

In den USA trat der Dow Jones Industrial am Vorabend weiter auf der Stelle, während der marktbreite S&P 500 nur minimal ein weiteres Rekordhoch erklomm. Der breit gefasste Technologieindex Nasdaq Composite kratzte nach zweimonatiger Konsolidierung wieder an seiner Bestmarke. In dieser Woche stehen Quartalsberichte einiger Schwergewichte aus dem Techsektor auf dem Tableau, an diesem Dienstag beispielsweise Alphabet und Microsoft . Zudem warten die Anleger auf den US-Zinsentscheid am Mittwochabend.