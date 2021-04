FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 170,68 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,25 Prozent.

Dem deutschen Anleihemarkt fehlte es zunächst an Impulsen. In Deutschland werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In Italien stehen Zahlen zum Unternehmens- und Verbrauchervertrauen an, die aber meist nicht stark bewegen.