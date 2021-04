Wenige Handelstage vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal präsentiert sich die Aktie des Silberproduzenten First Majestic Silver zurückhaltend.

Wenige Handelstage vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal präsentiert sich die Aktie des Silberproduzenten First Majestic Silver zurückhaltend. Zuletzt gab es kaum Vorstöße auf der Oberseite. Auch die vor einigen Handelstagen veröffentlichten Produktionszahlen für das 1. Quartal verpufften.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 31.03. hat sich somit unterm Strich nicht sonderlich viel getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht hat sich die Aktie des Silberproduzenten in eine schwierige Lage manövriert. Aktuell steht die eminent wichtige Unterstützung von 19 CAD im Fokus. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls könnten die Unterstützungen bei 16,5 CAD und 15,0 CAD unter Druck geraten. Auf der Oberseite würde die Rückeroberung der 22 CAD erste Entlastung bringen.“



In den letzten Handelstagen oszillierte der Aktienkurs um die Marke von 20,0 CAD herum. Man muss es schon als Erfolg werten, dass es für die Aktie zuletzt nicht signifikant unter die 19,0 CAD ging.

Mitte April präsentierte First Majestic Silver seine Produktionsergebnisse für das 1. Quartal. Und die rissen keinen vom Hocker. First Majestic Silver produzierte 2,908 Mio. Unzen Silber und 23.873 Unzen Gold. Zum Vergleich. Im entsprechenden Vorjahresquartal 2020 waren es 3,151 Mio. Unzen Silber und 32.202 Unzen Gold. Der Produktionsrückgang wurde unter anderem mit Wetterunbilden (Kälte) und niedrigeren Silbergehalten begründet.

Kurzum. First Majestic Silver hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse des 1. Quartals für den 6. Mai angekündigt. Rund um diesen Termin dürfte es also spannend werden. An der charttechnischen Konstellation hat sich zuletzt wenig geändert. Im besten Fall halten die 19 CAD dem Druck weiterhin Stand. Sollte dies nicht der Fall sein, würde mit dem Bereich von 16,5 CAD die nächste wichtige Unterstützung warten. Auf der Oberseite muss es über die 22 CAD gehen, um eine aus charttechnischer Sicht eine Entlastung herbeizuführen.