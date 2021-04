FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schleppenden Start hat der Dax am Dienstag die Richtung nach unten eingeschlagen. Er sank gegen Mittag um 0,38 Prozent auf 15 237,72 Punkte. Konjunkturabhängige Zykliker wie HeidelbergCement , Covestro und Volkswagen waren hinten mit Kurseinbußen von bis zu 1,8 Prozent. Seit Wochen schon bewegt sich der Leitindex in einer Spanne zwischen 15 000 und seinem in der Vorwoche erreichten Höchststand bei knapp über 15 500 Punkten.

Die Zurückhaltung vor der Fed-Sitzung an diesem Mittwoch und der bange Blick nach Asien, wo die Infektionszahlen vor allem in Indien in die Höhe schnellten, verhinderten größere Kurssprünge, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Dass sich der Aktienmarkt vor diesem Hintergrund aber auf hohem Niveau halte, zeuge von der Robustheit der Rally der vergangenen Monate.