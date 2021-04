DGAP-Adhoc H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse zum Q1-2021 deutlich verbessert (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.04.2021, 12:50 | 203 | 0 | 0 27.04.2021, 12:50 | H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse zum Q1-2021 deutlich verbessert ^

DGAP-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse zum Q1-2021 deutlich verbessert

27.04.2021 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Insiderinformation gem. Art 17 MAR

Vorläufige Geschäftsergebnisse für das 1. Quartal 2021 H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für Q1-2021 veröffentlicht * EBITDA verbessert sich auf EUR 25,7 Mio. (Q1-2020: EUR 10,7 Mio.) * Umsatz mit EUR 241,4 Mio. unter Vorjahresvergleichsquartal * Positiver Trend über Jahreswende fortgeführt, Vorjahresvergleichsquartal deutlich übertroffen

Salzbergen, 27. April 2021. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat im ersten Quartal 2021 nach vorläufigen Berechnungen mit EUR 25,7 Mio. (Q1/2020: EUR 10,7 Mio.) ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) deutlich über dem Vorjahresniveau erreicht. Auch das bereits sehr gute Vorquartal Q4/2020 (EBITDA EUR 25,1 Mio.) wurde noch einmal leicht verbessert. Das EBIT betrug EUR 13,2 Mio. (Q1/2020: EUR -2,0 Mio.), das Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR 11,3 Mio. (Q1/2020: EUR -3,7 Mio.). Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis der Aktionäre auf EUR 7,2 Mio. (Q1/2020: EUR -4,7 Mio.). Auch hier zeigt sich eine zusätzliche Verbesserung zum Schlussquartal 2020 (Konzernergebnis der Aktionäre EUR 5,8 Mio.). Erzielt wurde das Ergebnis bei Umsätzen in Höhe von EUR 241,4 Mio. Dies sind rund 6,9 % weniger als im vergangenen Jahr (Q1/2020: EUR 259,4 Mio.). Ausschlaggebend dafür waren geringere Abnahmemengen. Allerdings zeigt sich auch bei den Umsatzerlösen ein Anziehen verglichen zum Schlussquartal 2020.

