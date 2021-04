Ölpreise steigen etwas vor Ministertreffen der erweiterten Opec

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag vor einem Ministertreffen des erweiterten Ölverbunds Opec+ etwas zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,11 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 62,43 Dollar.

Am Dienstag treffen sich ranghohe Minister des Ölverbunds Opec+, um über den künftigen Förderkurs zu beraten. Es handelt sich um das Komitee JMMC, das die Produktionsabsprachen in der Gruppe überprüfen soll. Das Komitee schlägt der kompletten Ministerrunde, die am Mittwoch zusammenkommt und Entscheidungen trifft, Optionen für die künftige Ölförderung vor.