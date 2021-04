NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnet sich am Dienstag ein erneut wenig bewegter Handelsstart ab. Der am Vortag schon zögerlich in die Woche gestartete Leitindex Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG eine Stunde vor dem Auftakt mit 33 976 Punkten nur wenige Punkte unter seinem Vortagsniveau taxiert. Für den am Vortag gestiegenen technologielastigen Nasdaq 100 zeichnet sich derweil ein nur geringfügig höherer Start ab.

Börsianer sehen die Anleger derzeit in Wartestellung, bevor in diesen Tagen die Berichtssaison der Unternehmen so richtig ins Rollen kommt und die US-Notenbank Fed am Mittwoch über ihren Leitzins entscheidet. Laut Frank Wohlgemuth von der National-Bank berichten in Wochenverlauf fast ein Drittel der 500 im marktbreiten S&P-Index gelisteten Unternehmen, darunter Technologie-Riesen wie Alphabet , Apple oder Microsoft .