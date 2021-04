In der letzten charttechnischen Besprechung zu 3M vom 29. März 2021: „3M: Bravouröses Kaufsignal aktiviert“ wurde auf eine Rallye nach Ausbruch über das Widerstandsband um 182,27 US-Dollar an 219,75 US-Dollar hingewiesen. Die Hälfte der Strecke hat die Aktie nun geschafft, könnte aber kurzzeitig in eine Konsolidierung übergehen. Hierauf sollten Investoren ab sofort vorbereitet sein, bestehende Long-Positionen können nun etwas enger abgesichert werden.

Kaufsignal weiter aktiv

Das Mitte März aktivierte Kaufsignal bleibt weiterhin intakt, auch wenn es zu Rückläufern auf 182,27 US-Dollar kommen sollte. Insgesamt wird weiterhin an einem Anstieg der 3M-Aktie an 219,75 US-Dollar festgehalten, über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA55B4 kann hiervon überproportional profitiert werden. Bärisch wäre dagegen ein Kursrutsch unter die beiden gleitenden Durchschnitte verlaufend um 175,70 US-Dollar zu bewerten.