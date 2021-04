NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND SÜDAFRIKA.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Epigenomics AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

Berlin, 27. April 2021 - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat am 27. April 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/II beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 9.852.690,00 um bis zu EUR 1.970.538,00 auf bis zu EUR 11.823.228,00 durch Ausgabe von bis zu 1.970.538 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen Bareinlagen erhöht werden.

Der Bezugspreis der neuen Aktien wurde auf EUR 1,10 festgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der Bezugsfrist voraussichtlich vom 3. Mai 2021 bis zum 17. Mai 2021 angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 5 : 1. Dies bedeutet, dass für je 5 bestehende Aktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf 1 neue Aktie zugeteilt wird. Die Gesellschaft wird sich bemühen, neue Aktien, die während der Bezugsfrist nicht gezeichnet werden, bei ausgewählten Investoren zu platzieren. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien begleitet die Transaktion.



Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com

Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com