Anlegerverlag GFT – Was geht denn hier ab? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.04.2021, 17:32 | 55 | 0 | 0 27.04.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Grund zum Feiern haben heute alle GFT-Aktionäre. So schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Gewinnzone. Mittlerweile wechseln die Papiere für 19,52 EUR den Besitzer. Kommt jetzt die Rallye? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Dieser Anstieg auf GFT sorgt für ordentlich Entspannung. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 18,98 EUR ausgelotet. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein. Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 13,26 EUR komplett grünes Licht. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen. Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



