Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG

Die Private Equity Holding AG (PEH) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 2 pro Aktie vorschlägt. Die Ausschüttung wird bei Annahme zur Hälfte aus Reserven aus Kapitaleinlagen und zur Hälfte als ordentliche Dividende aus den freiwilligen Gewinnreserven ausgezahlt.

Sämtliche vier Verwaltungsratsmitglieder - Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz - stellen sich zur Wiederwahl.

Die Einladung zur 24. Generalversammlung der Gesellschaft wird am 11. Mai 2021 veröffentlicht. Registrierte Aktionäre erhalten die Einladung in den darauffolgenden Tagen per Post. Unter Beachtung der Covid-19-Verordnung 3 ist eine persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung vor Ort nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Kerstin von Stechow, Private Equity Holding AG, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oder http://www.peh.ch

