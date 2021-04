Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Börsen schließen richtungslos Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Während die Märkte in Budapest und Prag mit leichten Aufschlägen schlossen, ging es in Warschau und Moskau geringfügig nach unten. Im Fokus der …