Die Preise für Rohstoffe steigen ungebremst weiter - und schüren damit die Sorrgen vor einer stark anziehenden Inflation weiter. Nun stehen eben diese Rohstoofe (als Index von Bloomberg) an einer entscheidenden Widerstandsmarke: wenn es nun nach weiter nach oben geht, wäre charttechnisch viel Luft nach oben! Und damit käme das von der Fed und anderen Notenbanken verbreitet Narrativ, wonach die Inflation nur vorübergehend sei, nachhaltig ins Wanken. Denn die Input-Kosten für Unternehmen steigen, die Unternehmen geben die steigenden Preise an die Konsumenten weiter, die Konsumenten fordern von den Arbeitgebern höhere Löhne! Wenn etwas also für die Aktienmärkte gefährlich werden kann, dann ist es eine Reaktion der Fed auf die zu stark anziehende Inflation..

