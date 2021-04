Insgesamt konnte AMD im letzten Jahr von einem technologischen Vorsprung gegenüber Intel profitieren, Anleger griffen entsprechend beim Papier zu und trieben die Notierung bis Anfang dieses Jahres auf einen Wert von 99,23 US-Dollar hoch. Doch bereits seit dem Monat September hat sich die vorherige Aufwärtsdynamik sichtlich abgeschwächt, sodass die AMD-Aktie zwischen den Kursmarken von rund 75,00 und 99,23 US-Dollar grob seitwärts läuft. Daran hat auch der Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend nichts geändert, lässt aber kurzfristige Long-Positionen auf Sicht der nächsten Wochen durch dieses Szenario zu. Übergeordnet müssen Investoren aufpassen, dass hier keine große Top-Bildung zustande kommt.

Kurze und knappe Handelsansätze

Solange die AMD-Aktie zwischen den genannten Kursmarken in ihrer Seitwärtsspanne verharrt, ist auf mittelfristiger Sicht kein Aktionismus erforderlich. Für die nächsten Tage und Wochen könnte jedoch ein Anstieg zunächst an 90,00 US-Dollar bevorstehen, darüber könnte dann der Bereich um die Jahreshochs bei 99,23 US-Dollar in den Fokus der Käufer rücken. Für diesen Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE5PNS zum Einsatz kommen. Etwaiger Unterstützungen findet der Wert dagegen am EMA 50 bei 82,39 und zu guter Letzt beim EMA 200 bei 78,97 US-Dollar vor.