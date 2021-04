Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX-FLASH Leitindex bewegt sich weiter kaum - Fed-Entscheidung am Abend Der Dax dürfte es am Mittwoch weiter ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte höher auf 15 260 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 Punkten seinen bisherigen Höchststand …