Was ist das denn jetzt? Elon Musk, einer der größten Bitcoin-Fans überhaupt, verkauft rund zehn Prozent der Bitcoin-Bestände seines Autobauers Tesla. Damit sorgt der Visionär für erhebliche Irritationen am Markt für Kryptowährungen. Immerhin ist Musk schon seit langer Zeit von Kryptowährungen als Zahlungsmittel überzeugt.

Tesla hat mit dem Verkauf von einem Teil seiner Bitcoins rund 100 Millionen US-Dollar realisiert. Musk twitterte dazu, dass er zeigen wolle, wie liquide Bitcoins mittlerweile sind und dass auch Transaktionen in dieser Größenordnung sehr einfach abgewickelt werden können. Doch es könnte auch etwas anderes hinter dem Verkauf stecken: Denn durch den Verkauft winkt Tesla jetzt das siebte Quartal in Folge mit schwarzen Zahlen. Ob Musk also nur seine Bilanz aufhübschen wollte oder ob er tatsächlich erneut die Werbetrommel für Bitcoin rühren wollte, bleibt also Spekulation.

Fazit: Kryptowährungen befinden sich weiter im Höhenflug. Warum Bitcoin & Co. derzeit durch die Decke gehen und wie Sie davon profitieren können, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie zum Thema Kryptowährungen. Einfach hier klicken.