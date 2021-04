Anlegerverlag Bayer: Was ist denn jetzt los? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.04.2021, 07:41 | 551 | 0 | 0 28.04.2021, 07:41 | Foto: www.anlegerverlag.de 1 Mit Hochspannung war die Hauptversammlung des einstigen Vorzeigekonzerns Bayer erwartet worden. Dem Unternehmen steckt die (zu) teure Übernahme von Monsanto noch immer in den Knochen. Immerhin verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Minus von 10,5 Milliarden Euro und damit den höchsten Firmenverlust der Geschichte. Die eigentliche Überraschung in der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die natürlich virtuell abgehalten wurde, war aber das Schuldeingeständnis von Vorstandschef Werner Baumann. So begann er die Sitzung gleich zu Beginn mit den Worten „Wir tragen die Verantwortung – und zwar ohne Wenn und Aber. Deswegen ist es mir wichtig, gleich zu Beginn zu betonen: Wir wollen Ihr Vertrauen wieder zurückgewinnen.“ Ob das gelingt, bleibt abzuwarten… Fazit: Bei Bayer ist einiges los. Doch wie geht es mit der Aktie nach der Hauptversammlung weiter? Gelingt der Eintritt in den Impfstoffmarkt? Oder müssen weitere Rückschläge einkalkuliert werden? Angesichts dieser hochspannenden Situation haben wir die Aktie genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Studie können Sie hier abrufen.



