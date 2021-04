Die Entscheidung wurde erneut vertagt. Vor einer Woche gab es eine gute Chance auf das Erreichen eines neuen Levels beim DAX.

Die Entscheidung wurde erneut vertagt. Vor einer Woche gab es eine gute Chance auf das Erreichen eines neuen Levels beim DAX. Der deutsche Leitindex brach kurzfristig aus der Lethargie des extrem engen Seitwärtstrends nach oben aus. Ebenso schnell wie die Anstiegsbewegung vollzogen wurde, erfolgte die Gegenbewegung. Anschließend trat der Index wieder auf der Stelle, genau wie vor dem Ausbruchsversuch. Dabei ist auffällig, dass die Handelsrange der letzten Wochen (mit Ausnahme des Ausbruchsversuchs) besonders eng ist. Die Marktteilnehmer warten offenbar ab was als nächstes passiert und trauen sich weder Positionen aufzulösen noch neue aufzubauen. Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde inzwischen zur Seite verlassen. Abwärtsdruck ist aber keiner aufgekommen, was für die These des Abwartens spricht. Auch das Verkaufssignal des MACD-Indikators hat keine nachhaltige Wirkung entfaltet. Selbst die Statistik, die bis Sommer eine positive Entwicklung voraussagt, hilft derzeit offenbar nicht weiter. Somit dürfte das Treten auf der Stelle noch etwas anhalten. Wenn keine größeren negativen Überraschungen auftreten, ist aber ein Abgleiten nach unten derzeit auch nicht sehr wahrscheinlich.