Bis Mitte 2019 befand sich der Kaffeepreis in einem äußerst starken Abwärtstrend und fiel dabei auf ein Niveau von 94,00 US Cent zurück. Erst in diesem Bereich begann anschließend eine volatile Stabilisierungsbewegung, die auf der Oberseite durch den Widerstand von 144,40 US-Cents begrenzt wurde. Auf den ersten Blick scheint sich ein Rounding-Bottom auszubilden, zu nachhaltigen Kaufpreisen ist es zuletzt allerdings noch nicht gekommen. Auffällig ist allerdings der starke Preisanstieg der letzten Wochen, der auf einen Angebotsengpass zurückzuführen ist. Gleichzeitig wird in Brasilien eine sehr hohe Ernte erwartet, bei den Röstern sind die Lagerbestände zuletzt deutlich zurückgegangen, was auf eine klare Steigerung beim Konsum hindeutet.

Erntezahlen entscheidend

Unter technischen Gesichtspunkten ergibt sich erst oberhalb der rot eingezeichneten Widerstandszone von 144,40 US-Cents ein reguläres Kaufsignal für den Kaffee-Future, in diesem Szenario könnte es anschließend in den Bereich von 161,80 US-Cents weiter aufwärtsgehen. Die maximale Ausdehnung eines ersten Kaufimpulses wurde auf 176,45 US-Cents errechnet. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN VP58D6 ließe sich in diesem Szenario eine Renditechance von 90 Prozent erzielen. Ein Verbleib in der bisherigen Stabilisierungsphase zwischen den beiden genannten Kursmarken wäre dagegen als neutral zu bewerten. Eine Short-Chance würde sich allerdings bei einem Bruch des EMA 50 ergeben.