Aktien Frankfurt Ausblick Dax bleibt vor Fed-Entscheidung in enger Spanne Auch am Mittwoch dürfte sich die Bewegung im Dax zunächst in Grenzen halten. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Start einen Zuwachs von 0,12 Prozent auf 15 268 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 …