Australische Goldaktien schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

40 Bundestagsabgeordnete von CDU und SPD vermittelten Verträge zur Anschaffung von Masken und anderer Corona-Schutzausrüstung.Im Vergleich zu den Maskendeals dürften die aktuellen Impfdeals noch attraktiver sein. Das richtige Geld winkt jedoch mit den Klima-Deals auf EU-Ebene. Hier stehen demnächst 750 Mrd Euro zur Verteilung an. Die Medien und die Justiz verharren im Tiefschlaf.Wer in einer Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur auf.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 47.123 Euro/kg, Vortag 47.387 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 25,93 $/oz, Vortag 26,12 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.213 $/oz, Vortag 1.233 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.841 $/oz, Vortag 2.846 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 1 %. Der Ölpreis verbessert sich (aktueller Preis 66,39 $/barrel, Vortag 66,26 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,9 % oder 2,9 auf 146,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kirkland 2,8 %. Bei den kleineren Werten geben Oceana 6,1 % und Roxgold 5,0 % nach. Bei den Silberwerten fallen Fortuna 4,3 % und Bear Creek 3,5 %. Mandalay ziehen 13,7 % und New Pacific 9,6 % an.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Gold Fields fallen 4,3 % und DRD 3,9 %.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen sehr schwach. Bei den Produzenten fallen Ramelius 9,2 %, St Barbara 7,9 % und Aurelia 7,0 %. Bei den Explorationswerten verliert Breaker 8,5 %. Legend können 12,5 % und Citigold 8,3 % zulegen. Bei den Metallwerten gibt Metals X 6,4 % nach. Sandfire verbessert sich 3,8 %.