Anleger setzen 11,5 Mio. Dollar auf GR Silver Mining!

GR Silver Mining hat 11,5 Mio. Dollar bei Investoren eingesammelt. Nun steht die nächste Ressourcenschätzung auf dem Programm. Zudem werden Bohrergebnisse erwartet.

GR Silver Mining (0,62 CAD | 0,41 Euro; CA36258E1025) hat die angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Mit 11.534.500 kanadischen Dollar lagen die Einnahmen sogar über dem ursprünglich erwarteten Wert. Das Interesse von Investoren an Silberfirmen bleibt somit anhaltend hoch. Insgesamt wurden 19.550.000 Einheiten platziert. Eine Einheit besteht wie in Kanada üblich aus einer Aktie sowie einem halben Warrant. Der Platzierungspreis lag mit 0,59 CAD knapp unter dem aktuellen Aktienkurs. Die Warrants haben eine Gültigkeit von 24 Monaten und einen Ausübungspreis von 0,74 CAD. Die Finanzierung wurde als sogenannter Bought Deal durchgeführt. Dabei garantieren die beteiligten Banken die Platzierung der neuen Aktien.

Ressourcenschätzung noch im zweiten Quartal

Mit den frischen Mitteln dürfte GR Silver Mining für 2021 durchfinanziert sein. Laut Unternehmensmeldung soll das Geld für Working Capital und allgemeine Ausgaben genutzt werden. Im Fokus stehen dabei die drei Projekte San Marcial, Plomosas und La Trinidad, die sich alle im Rosario Mining-Distrikt in Mexiko befinden. GR Silver will als nächstes die erste Ressourcenschätzung für die historische Plomosas-Mine vorlegen, die man Anfang 2020 von First Majestic Silver erworben hatte. Danach dürfte ein Update der Ressource auf San Marcial folgen. Zudem werden weiterhin Bohrarbeiten durchgeführt, so dass regelmäßig mit Bohrergebnissen gerechnet werden kann.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,62 CAD | 0,41 Euro

Anteilseigner: First Majestic Silver, Management & Insider, diverse Rohstofffonds, Sandstorm Gold, JDS Energy & Mining, SSR Mining

