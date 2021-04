Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 170,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,23 Prozent.

Die Impulse zu Handelsbeginn fielen gering aus. Zahlen zur Verbraucherstimmung in Deutschland und Frankreich bewegten die Anleihemärkte kaum. In Deutschland verschlechterte sich die Stimmung spürbar, in Frankreich blieb sie stabil.