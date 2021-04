Download-Tipp: Kann NanoRepro diesen Trend nun umkehren? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Was ist denn hier schon wieder los? Die Aktie von NanoRepro wird heute wieder auf dem Aktienmarkt zerfleischt und kommt nicht aus dem Quark. Nachdem man gerade dachte, dass der Abwärtstrend endlich ein Ende hätte, kommt NanoRepro heute extrem schlecht aus den Startlöchern. Wird sich das Wertpapier des Schnelldiagnostika-Herstellers wieder fangen können?

NanoRepro ist momentan einer absolut dramatischen Berg- und Talfahrt ausgesetzt. Es hatte gerade den Anschein gemacht, dass die Aktie aus dem Tief von weniger als 9,50 Euro herauskommt. Dann konnte die Aktie wieder stark zulegen und auf fast 11 Euro kommen. Nun ist der Kurswert wieder einstellig. Wird NanoRepro die Anleger wieder von sich überzeugen können?

Momentan hat diese Aktie eine extrem schwere Zeit, die so einfach nicht zu bewältigen ist. NanoRepro hat den größten Hype hinter sich gebracht und muss wieder für Furore sorgen, um auch auf dem Aktienmarkt wieder Spaß machen zu können. Heute geht es wieder enorm in die Tiefe, denn der Kurs sackt um fast 5 Prozent und 0,46 Euro ab, steht somit also nur noch bei 9,68 Euro!

