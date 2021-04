Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese! Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Die Aktie von TUI befindet sich auf einem gigantischen Kurs! Angetrieben wird dieser Kurs von einem neuen Deal, den TUI verabschiedet hat. Zukünftig wird man mit dem Reiseportal Trivago zusammenarbeiten, wodurch für TUI ein neuer Milliardenmarkt entstehen wird. Auf so ein Signal hatte man an der Börse gewartet, um TUI wieder sein Vertrauen schenken zu können!

Natürlich ist diese Kooperation nichts, was dem Unternehmen auf die schnelle weiterhilft. Jedoch soll auf diesem Wege für Touristen die Chance bestehen, Aktivitäten oder Ausflüge am Urlaubsort zu buchen. Damit dringt TUI weiter in einen Markt ein, der vor der Pandemie enorm gewachsen ist und dies auch mit der Rückkehr der Sommerurlaube wieder tun könnte.

TUI wird über Kurz oder Lang also wieder enorme Erfolge feiern können. Als Anleger sollte man jedoch enorm viel Geduld mitbringen, da der große Startschuss für eben diese Erfolge noch nicht erfolgt ist. Heute kann man auf dem Aktienmarkt dennoch schon leicht durchstarten. Der aktuelle Kurs steigt um 2,51 Prozent und 0,126 Euro auf satte 5,136 Euro!

