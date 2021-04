Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Deutsche Bank den heutigen Handelstag. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund sieben Prozent im Plus. Damit verteuert sich das Papier auf nun 10,90 EUR. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 10,60 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 9,36 EUR, sodass Deutsche Bank in Aufwärtstrends verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

