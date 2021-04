Der SPAC-Boom der USA schwappt immer mehr nach Europa. Doch sind SPACs in der EU überhaupt legal? Die europäische Wertpapieraufsicht will das prüfen. Tatsächlich scheint die Bilanz von SPACs eher ernüchternd auszufallen.

SPACs sind börsennotierte Unternehmen ohne operatives Geschäft, man spricht auch von sogenannten Börsenhüllen. Solche Börsenhüllen fusionieren mit anderen Unternehmen und bringen diese so quasi durch die Hintertür an die Börse. SPACs werden auch „Blankoscheck-Firmen“ genannt, da Investoren oftmals nicht wissen, welche Firma überhaupt übernommen wird.

In den USA ist ein wahrer SPAC-Boom ausgebrochen: Zwischen 2020 und April 2021 fanden 522 SPAC-Börsengänge statt. Dabei wurde Kapital in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar eingesammelt. In Europa fanden im selben Zeitraum lediglich zehn SPAC-IPOs mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar statt, so die Nachrichtenagentur Reuters.

Doch es gibt auch deutliche Kritik an SPACs. Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, erinnern SPACS an „die Weltsicht von Forest Gumps Mutter, die bekanntlich sagte, dass das Leben einer Pralinenkiste entspricht, bei der man nie weiß, was man kriegt“. Trotzdem ist Hasler gegen eine weitere Regulierung von SPACs, denn „das Recht, eine falsche Entscheidung zu treffen, darf in einer marktwirtschaftlichen Ordnung nicht verboten werden“.

Tatsächlich scheint die Bilanz von SPACs ernüchternd auszufallen. Forscher der Eliteuniversität Stanford stellten in einer kürzlich veröffentlichten Studie fest, „dass für die große Mehrheit der SPACs die Aktienkurse nach der Fusion fallen. Im Schnitt sanken die Aktien der SPACs nach einer erfolgreichen Übernahme um ein Drittel.

Dieses Phänomen lässt sich auch bei vielen europäischen SPACS der jüngeren Zeit beobachten. Die Lakestar SPAC1- Aktie verlor beispielsweise seit ihrem Börsen-Debüt im Februar 2021 fast 16 Prozent. Die ESG Core Investments-Aktie verlor im selben Zeitraum fast fünf Prozent:

Befürworter von SPACs argumentieren hingegen, dass das Anlagevehikel eine gute Alternative zu Wagniskapital sei, das es besonders in Deutschland immer noch zu wenig gebe. Christoph Schalast, Professor an der Frankfurt School of Finance, erklärte dazu gegenüber dem Spiegel: „Ich glaube, dass SPACS den deutschen Kapitalmarkt wirklich voranbringen können. Es wäre toll, wenn sich die SPACS am Markt etablieren“.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion.