Zur Wochenmitte notiert der deutsche Leitindex rund 0,3% im Plus bei 15.300 Punkten. Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem die Deutsche Bank - die mit einem Plus von über 7% an der DAX-Spitze notiert - und das DAX-Schlusslicht Bayer. Neben der Berichtssaison könnte auch die Fed für zusätzliche Spannung sorgen. Die amerikanische Notenbank hält am Abend ihre Zinssitzung ab. Unter hohen Umsätzen in Stuttgart notiert die Aktie des Leverkusener Pharma- und Agrar-Chemie-Konzerns Bayer rund 3,2% tiefer. Grund dafür ist, dass die Aktie Ex-Dividende gehandelt wird. Gestern lud der Konzern zur alljährlichen Hauptversammlung. Der wegen des Monsanto-Deals in der Kritik stehende Konzernchef Werner Baumann wurde von der Mehrheit der Bayer-Aktionären jedoch entlastet. Einen fulminanten Kursverlauf verzeichnen indes die Papiere von Deutschlands größter Privatbank. Die Aktie der Deutschen Bank notiert bei über 11 Euro knapp 9,5% fester. Am Morgen legte das Frankfurter Geldhaus seine Quartalszahlen vor und konnte Anleger offensichtlich überzeugen: Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 1,6 Mrd. Euro; ab 2022 soll es außerdem wieder eine Dividende für die Anteilseigner geben. Impfstoff-Zulassung bereits in den nächsten Wochen? Wie Medien einstimmig berichten, könnte es bei der Zulassung für den CureVac-Impfstoff bereits im Mai grünes Licht für eine Notfallzulassung geben. Die CureVac-Aktie legt unter regem Handel in Stuttgart 3,8% zu.

Conny und Marcel sind über eine spannende Aufstellung gestolpert: Die beliebtesten Aktien deutscher Anleger aus dem Jahr 2007 - und ein besseres Beispiel für eine breite Streuung zur Vermeidung von Risiken scheint es gar nicht zu geben, wie die beiden 14 Jahre später feststellen. Und dann meldet sich auch noch Richy aus dem Urlaub zu Wort, der eine ganz dringende Frage an unsere Community hat Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=gYfuKv5kIaE