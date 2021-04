Anlegerverlag PowerCell legt bald wieder los! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.04.2021, 13:48 | 89 | 0 | 0 28.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen warten momentan gespannt auf die nächste Kurs-Rallye an der Börse. Heute muss ein minimaler Verlust an der Börse in Kauf genommen werden. Eine gute Nachricht wirkt dem jedoch entgegen! Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie PowerCell aussehen. Denn trotz Crash an der Börse eröffnet die Branche mittlerweile wieder immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Mit einer Expansion nach Norwegen will PowerCell überregional Fuß fassen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern Statkraft konnte PowerCell an den norwegischen Markt herangeführt werden. Nun soll die erste Niederlassung entstehen. Der Aktienkurs sinkt heute um 2,3 Prozent und 0,55 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der Wert der Aktie derzeit bei 23,51 Euro. Zuletzt konnte sich die Aktie innerhalb weniger Tage um mehr als 15 Prozent verbessern und den vorübergehend niedrigsten Wert der letzten drei Monate wieder deutlich verbessern. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



