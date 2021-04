Anlegerverlag Nel ASA: Mit diesem Partner zurück zu alter Stärke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.04.2021, 13:48 | 217 | 0 | 0 28.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich aktuell über stabile Zahlen an der Börse freuen. Darüber hinaus könnte eine Partnerschaft in Zukunft für eine Menge Aufträge bei Nel ASA sorgen. Die Zukunft sollte gesichert sein und mit Nel ASA ist somit wieder zu rechnen! Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Nel ASA aussehen. Denn nach dem Börsencrash eröffnet die Branche erneut immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Das dänische Unternehmen Everfuel hat zuletzt einen 1,5 Milliarden Euro schweren Investitionsplan veröffentlicht, mit dem der Verkauf von Wasserstoff an eigenen Wasserstoff-Tankstellen vorangetrieben werden soll. Die bisher eingesetzten Technologien kommen dabei fast ausschließlich von Nel ASA. Dies dürfte sich für Nel ASA in Zukunft ordentlich lohnen! Der Aktienkurs bleibt heute relativ stabil und kann sich sogar um 0,2 Prozent und 0,01 Euro verbessern. Dadurch liegt der Wert der Aktie derzeit bei 2,57 Euro. Zuletzt konnte Nel ASA innerhalb weniger Tage um fast 10 Prozent zulegen, wodurch ein vorübergehender Tiefpunkt überwunden werden konnte. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



