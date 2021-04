FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank und der Essenslieferdienst Delivery Hero haben am Mittwoch mit hohen Kursgewinnen zur freundlichen Grundstimmung der Dax-Anleger wesentlich beigetragen. Am Nachmittag stand der Leitindex 0,41 Prozent höher auf 15 311,47 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax mit 15 501 Punkten einen Höchststand erreicht.

Weiter gute Unternehmensnachrichten lieferten den Investoren neue Kaufargumente für deutsche Standardwerte, die Deutsche Bank und Delivery Hero zeigten diesen Aspekt gut auf, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect.