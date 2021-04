Anlegerverlag Plug Powers Sprung nach oben nur noch eine Frage der Zeit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.04.2021, 14:48 | 96 | 0 | 0 28.04.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen warten momentan gespannt auf die nächste Kurs-Rallye an der Börse. Heute bleibt der Aktienkurs fast unverändert, besitzt aber weiterhin die Chance auf einen Sprung nach oben. Bald könnte es bei Plug Power jedenfalls so richtig losgehen! Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Plug Power aussehen. Denn nach dem Crash an der Börse, eröffnet die Branche aktuell wieder immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Der Aktienkurs verschlechtert sich heute minimal um 0,23 Prozent und 0,06 Euro. Dadurch liegt der Wert der Aktie aktuell bei 23,53 Euro. Zuletzt war der Trend wieder mehr als positiv, als die Aktie innerhalb weniger Tage um 15 Prozent ansteigen konnte. Darauf lässt sich nun erstmal aufbauen! Ein Grund dafür könnte die zuletzt bekanntgewordene Nachricht sein, dass der Aktienfonds Small Cap Growth Insights Fund der Investmentbank Goldman Sachs bei Plug Power eingestiegen ist. Das Investment beläuft sich auf 300.000 Aktien mit einem Wert von 19 Millionen US-Dollar. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



