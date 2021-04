In der letzten charttechnischen Besprechung vom 26. März 2021: „Chevron: Knappe Angelegenheit!“ wurde nach Ausbruch über das markante Widerstandsband von 102,45 US-Dollar auf eine Pullbackphase hingewiesen. Diese dauert zwar noch an, allerdings lassen die Zugewinne aus dieser Woche Hoffnungen auf ein baldiges Ende aufkommen. Dies könnte im weiteren Verlauf zu positiven Effekten in der Aktie führen und das Papier endlich an seinen mittelfristigen Abwärtstrend hochdrücken.

Stopp noch nicht gerissen

Noch kann von keiner Entwarnung gesprochen werden, ein erbitterter Kampf zwischen Bullen und Bären tobt nach wie vor im Bereich der einstigen Hürde von 102,45 US-Dollar. Erst bei einem Kurssprung über mindestens 107,50 US-Dollar dürfte der mittelfristige Abwärtstrend im Bereich von 115,00 US-Dollar erneut greifbar werden und entsprechende Long-Positionen sehr attraktiv machen. Ein Kursrutsch unter 100,00 US-Dollar müsste dagegen als Scheitern der Käufer gewertet werden, Abschläge auf 85,82 sowie darunter auf 94,62 US-Dollar kämen in diesem Szenario nicht überraschend.