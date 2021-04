ADVA Optical Networking springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund fünf Prozent. Damit stellt sich der Preis nun auf 10,62 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Mit dem Anstieg auf über 10,62 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Da ADVA Optical Networking dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 10,46 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Schließlich steht dieser Indikator bei 8,22 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

