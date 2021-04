---------------------------------------------------------------------------

KATEK SE legt Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

München, 28. April 2021 - Die KATEK SE, ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Softwareentwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen anbietet, hat den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit im mittleren Bereich der Preisspanne, die zwischen 21,00 Euro und 26,00 Euro je Aktie lag. Zum Ausgabepreis war der Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet.



Das Angebot der KATEK SE umfasste 3.433.080 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus 514.962 Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre. Alle angebotenen 3.948.042 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit rund 91 Millionen Euro.

Die KATEK SE schafft mit dem Börsengang die Rahmenbedingungen für die Fortsetzung der organischen und anorganischen Wachstumsstrategie.

Die Aktien der KATEK SE werden voraussichtlich ab dem 04. Mai 2021 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Sie tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2TSQH7 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A2TSQH. Die Lieferung der Angebotsaktien an Investoren erfolgt ebenfalls am 04. Mai 2021.

Hauck & Aufhäuser begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.



Kontakt für Investoren



KATEK

Dr. Johannes Fues, CFO

ir@katek-group.com

+ 49 89 24881 4280



Pressekontakt



Startup Communication

Christina Fischer-Friedrich

cf@startup-communication.de