US-Anleihen im Plus nach Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach einem schwächeren Auftakt im Zuge der jüngsten geldpolitischen Äußerungen und Entscheidungen der US-Notenbank Fed ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,11 Prozent höher bei 132,16 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,62 Prozent.

Die Fed hält an ihrer historisch lockeren Geldpolitik fest, gibt sich zugleich aber etwas zuversichtlicher für die US-Wirtschaft. Der Leitzins verbleibt wie erwartet auf dem sehr niedrigen Niveau von 0 bis 0,25 Prozent. Dies sei angesichts der Lage am Arbeitsmarkt und der langfristig niedrigen Inflationsrate angemessen, hieß es in einer am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington veröffentlichten Mitteilung. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar im Monat zur Stützung der Konjunktur sollen weitergehen.

Analysten hatten vor der Fed-Entscheidung damit gerechnet, dass die Notenbank an in ihrem bisherigen Kurs festhalten wird. Die Entscheidung fiel im geldpolitischen Ausschuss FOMC einstimmig. Die Fed hat bereits mit einer beispiellosen Lockerung ihrer Geldpolitik reagiert, um die Konjunktur der weltgrößten Volkswirtschaft in der Corona-Krise zu stützen./edh/he