Auch wenn die Impfkampagne in Deutschland mittlerweile angelaufen ist, fehlt es noch immer an ausreichend Impfstoffen. Daher haben zahlreiche Politiker zuletzt eine Notfallzulassung für CureVacs COVID-19-Impfstoff gefordert. Beflügelt von dieser Aussicht auf eine schnelle Notfallzulassung ist der Aktienkurs in den vergangenen zwei Woche kräftig gestiegen. Gestern gab es nun einen herben Dämpfer. Ist das nun noch einmal eine günstige Einstiegschance?

Am 9. April notierte CureVac noch bei 90 US-Dollar. In den folgenden Tagen kam es dann zu einer spektakulären Rallye. So übersprang die Aktie zunächst die 100 Dollar-Marke und kletterte am Dienstag sogar auf ein neues Jahreshoch. Doch ein Teil dieser Gewinne musste der Kurs gestern wieder abgeben…

Fazit: Wie geht es bei CureVac jetzt weiter? Ist das nur ein Durchpusten vor der nächsten Rekordjagd? Oder gehen die Kurse jetzt deutlicher in den Keller? Welche Impfstoffaktien haben das größte Aufwärtspotential? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer großen Sonderstudie, die Sie hier abrufen können.