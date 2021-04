Wer in Minen investiert sollte sich vom Unternehmen direkt ein Bild machen. Da wir nicht reisen können, führen wir fast jede Woche virtuelle kostenlose Roadshows für Sie als Anleger durch. Mit guten Infos ans Ziel!

Der Goldentwickle will die Eskay Creek Mine zügig in Richtung Produktionsaufnahme bringen. Über 5 Mio. Unzen Gold bereits in den Ressourcen!

Die virtuelle Roadshow findet am Dienstag, 4. Mai von 17.00 - 18.00 Uhr statt.

Gleich anmelden für die virtuelle Roadshow der SRC unter:

https://event.webinarjam.com/register/261/pyr8guw1

Unsere zweite virtuelle Roadshow nächste Woche wird dann mit dem Top Goldproduzenten OceanaGold stattfinden. Das Unternehmen wird dieses Jahr bis zu 380.000 Unzen Gold produzieren und will in 2-3 Jahren bei 500.000 Unzen Jahresproduktion sein. Man produziert seit über 30 Jahren Gold!

Also gleich anmelden für die virtuelle Roadshow für Donnerstag, 6. Mai, 2021 von 17.00 - 18.00 Uhr unter:

https://event.webinarjam.com/register/262/ml19gty4

Wie freuen uns auf Sie denn ein aktiver Investor sollte die Infos aus erster Hand bekommen und Fragen stellen können.

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle SRC Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

