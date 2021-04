Nach dem Brent Crude Öl im Bereich von 71,38 US-Dollar sein vorläufiges Top gefunden hatte, kam es zu nicht unerwarteten Gewinnmitnahmen zurück auf ein Niveau um 61,00 US-Dollar herum. Dabei drohte der Energieträger sogar eine Trendwendeformation zu aktivieren, diese konnte jedoch mit dem dynamischen Kursanstieg der letzten Tage erfolgreich negiert werden und führte zunächst in den Bereich von 68,00 US-Dollar aufwärts. Nach einer kurzzeitigen Pause in diesem Bereich startete der Energieträger schon wieder durch und befindet sich offenbar in einer zweiten größeren Kaufwelle mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs. Getragen wird die Rallye unter anderem von der konjunkturellen Erholung der Weltwirtschaft.

Rallyefortsetzung

Bis zu den Aprilhochs bei rund 68,00 US-Dollar hat es der Öl-Future nicht mehr weit, darüber werden weitere Zugewinne an die Jahreshochs von 71,38 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Der übergeordnete Zielbereich um 74,00 US-Dollar wurde aber unlängst nicht getestet und steht weiter auf der Agenda der Käufer. Um hiervon möglichst gewinnbringend zu profitieren, könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9YPS zum Einsatz kommen. Rücksetzer unter den kleinen Doppelboden aus diesem Monat bei 64,55 US-Dollar dürften dagegen zu einem unmittelbaren Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 63,78 US-Dollar führen.