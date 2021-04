FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Donnerstag auf eine moderat positive Eröffnung zu. Das Festhalten der US-Notenbank Fed an ihrer historisch lockeren Geldpolitik dürfte den deutschen Leitindex somit ähnlich wenig bewegen wie schon am Vortag die Wall Street. Im Fokus steht zudem eine wahre Flut von Geschäftszahlen.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Dax-Indikator ein Plus von 0,24 Prozent auf 15 329 Punkte. Damit würde er zwar an die lustlose Entwicklung der vergangenen Tage anknüpfen. Doch der Rekord von 15 501 Punkten aus der vergangenen Woche bleibt damit in Reichweite. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem ähnlichen Plus erwartet.