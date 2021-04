Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 170,46 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,23 Prozent.

Die vergleichsweise sicheren Bundesanleihen wurden am Morgen von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten belastet. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed signalisiert, dass die Geldpolitik trotz einer robusten Konjunktur bis auf weiteres extrem locker bleiben wird.