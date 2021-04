Ölpreise steigen leicht - US-Förderung geht leicht zurück

Anzeige

New York 29.04.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben. Die Rohölbestände in den USA haben sich in der vergangenen Woche kaum verändert. Derweil setzten die Investoren auf eine Konjunkturerholung.



Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 23. April um 0,1 Mio. auf 493,1 Mio. Barrel gestiegen. Die Bestände liegen damit auf dem Niveau der vergangenen fünf Jahre. Die Benzinbestände stiegen um 0,1 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate gingen um 3,3 Mio. Barrel zurück.