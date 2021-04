Anmerkung der Redaktion: Die Impfstoff-Aktien zeigen derzeit immense Gewinnpotenziale. Vor allem BioNTech gehört dabei zu den absoluten Top-Unternehmen, was vor allem an der guten Performance des Impfstoffs liegt. In unserem aktuellen Sonderreport nehmen wir dies genau unter die Lupe. Einfach hier klicken.

Heute setzt die Aktie ein dickes Ausrufezeichen mit einem neuen Allzeit-Hoch. Durch eine Kurssteigerung von 2,25 Euro und 1,55 Prozent auf einen Aktienkurs von 147,25 Euro, wurde der bisherige Rekord geknackt. Somit ist die Aktie innerhalb eines Monats um mehr als 80 Prozent gestiegen!

Ein neuer Meilenstein könnte dabei die Zulassung des Corona-Impfstoffes für Kinder sein. Die zur Zulassung benötigten Studiendaten wurden dabei in den USA sowie in Europa bei den zuständigen Behörden eingereicht. Zurzeit ist der Impfstoff für Menschen ab 16 Jahre zugelassen, was sich in naher Zukunft ändern könnte.

