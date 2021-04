Anlegerverlag AstraZeneca: der Start einer großen Jagd! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.04.2021, 13:48 | 134 | 0 | 0 29.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktie von AstraZeneca sollte man in diesen Tagen definitiv auf dem Schirm haben! Hier könnte es schon bald einen Raketenstart geben, den man so noch nie gesehen hat. Die Negativschlagzeilen verfliegen so langsam und es dürfte in naher Zukunft immer mehr darauf geblickt werden, welche Umsätze AstraZeneca in der Coronakrise verdient haben dürfte! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot jedoch langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. Die Stärke von AstraZeneca zeigt sich in diesen Tagen vor allem wenn man bedenkt, dass die Aktie weit im Plus steht, auch wenn weiterhin Druck von außen kommt. Auch heute gab es wieder einen bestätigten Verdacht eines Impftoten durch die AstraZeneca-Impfung. Die Aktie steht dennoch im Plus und kann die Aktionäre begeistern – das spricht für sich! Wohin kann die Reise für AstraZeneca also noch gehen? Hier scheint noch eine Menge zu holen sein, denn das Potenzial ist riesig. Durch Auffrischungs-Impfungen könnten die Umsätze sogar noch weiter gesteigert werden! Was für Zukunftsaussichten. Dementsprechend wächst die Aktie auch heute wieder um 0,50 Prozent und 0,43 Euro, sodass der Kurs auf 86,81 Euro wächst! Fazit: AstraZeneca könnte also die Aktie der Zukunft sein. Aber auch mit diesen Impfstoff-Aktien bringen Sie Ihr Depot auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!



